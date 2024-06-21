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Орбан: НАТО проведет военную миссию в Украине без Венгрии

21 июня 2024 12:48
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Венгрия отказалась от участия в военной миссии НАТО в Украине, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Венгрия не будет принимать участие ни оружием, ни финансами, ни военными. Орбан сравнил стремящихся к войне европейских политиков с наркоманами, которые хотят победить Россию, и признался, что западные попытки выиграть конфликт в Украине обречены на провал. 

Министр внутренних дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО стремится увеличить свою помощь в поставках оружия Украине, но Венгрия не желает быть связанной с этим. Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял решение Венгрии не участвовать в миссии по координации помощи Киеву.

# Международная политика

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