Опубликовано полное интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Журналист из США Такер Карлсон выложил на YouTube интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Видео очень быстро набрало большую популярность, собрав за короткое время свыше 12 000 просмотров. Карлсон взял интервью у Путина, чтобы рассказать американцам о ситуации в России и Украине, невзирая на попытки Белого дома воспрепятствовать этому. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утвердил интервью и отметил уникальность позиции Карлсона по отношению к другим журналистам.