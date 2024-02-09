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Опубликовано полное интервью Путина американскому журналисту Карлсону

09 февраля 2024 09:26
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Журналист из США Такер Карлсон выложил на YouTube интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Видео очень быстро набрало большую популярность, собрав за короткое время свыше 12 000 просмотров. Карлсон взял интервью у Путина, чтобы рассказать американцам о ситуации в России и Украине, невзирая на попытки Белого дома воспрепятствовать этому. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утвердил интервью и отметил уникальность позиции Карлсона по отношению к другим журналистам.

# Международная политика

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