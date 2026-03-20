Определены все четвертьфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций по футболу

Итальянская «Болонья» стала самой последней командой, выйдя в четвертьфинал Лиги Европы. Об этом пишет РИА Новости.

В матче 1/8 финала на выезде команда обыграла «Рому. В основное время встреча закончилась со счетом 3:3, а гости забили решающий гол во втором экстра-тайме дополнительного времени. Первый матч также завершился ничьей 1:1.

В четвертьфинале «Болонья» встретится с «Астон Виллой». Остальные пары: «Брага» – «Бетис», «Фрайбург» – «Сельта» и «Порту» – «Ноттингем Форест».

В 1/4 финала Лиги конференций состоятся матчи между «Шахтером» и «АЗ», «Кристал Пэлас» и «Фиорентиной», «Райо Вальекано» и АЕК, а также «Майнцем» и «Страсбур».

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