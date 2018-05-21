Опознаны 33 тела погибших в результате авиакатастрофы на Кубе

Новости Кубы. На Кубе опознали тела 33-х погибших в результате крупной авиакатастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительная причина падения – техническая неисправность: новые подробности авиакатастрофы на Кубе

Весь процесс идентификации по подсчетам специалистов из института судебной медицины займет около месяца. Эксперты уже приступили к расшифровке черного ящика. На месте ЧП продолжаются поисковые работы. 18 мая самолет, выполнявший рейс Гавана-Ольгин, рухнул вскоре после взлета. На его борту находились 110 человек. Выжили лишь трое.