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Опознаны 33 тела погибших в результате авиакатастрофы на Кубе

21 мая 2018 12:16
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Новости Кубы. На Кубе опознали тела 33-х погибших в результате крупной авиакатастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опознаны 33 тела погибших в результате авиакатастрофы на Кубе-1

Предварительная причина падения – техническая неисправность: новые подробности авиакатастрофы на Кубе

Весь процесс идентификации по подсчетам специалистов из института судебной медицины займет около месяца. Эксперты уже приступили к расшифровке черного ящика. На месте ЧП продолжаются поисковые работы. 18 мая самолет, выполнявший рейс Гавана-Ольгин, рухнул вскоре после взлета. На его борту находились 110 человек. Выжили лишь трое.

Опознаны 33 тела погибших в результате авиакатастрофы на Кубе-4


# Авиакатастрофа # Фотофакт

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