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Оползни и наводнения в Хорватии: военные переправляют местных жителей в безопасные места

15 марта 2018 15:00
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Новости Хорватии. Оползни и наводнение принесла весна и в Хорватию. Сошедший на юго-востоке страны грязевой поток разрушил около десятка домов.

Оползни и наводнения в Хорватии: военные переправляют местных жителей в безопасные места-1

На месте ведутся поисково-спасательные работы, поскольку очевидцы сообщили, что в одном из зданий были люди. Военные переправляют местных жителей в безопасные места и оказывают помощь в укреплении жилищ. В округе действует режим ЧС.

Оползни и наводнения в Хорватии: военные переправляют местных жителей в безопасные места-3

Оползни и наводнения в Хорватии: военные переправляют местных жителей в безопасные места-5

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