Оползни и наводнения в Хорватии: военные переправляют местных жителей в безопасные места

Новости Хорватии. Оползни и наводнение принесла весна и в Хорватию. Сошедший на юго-востоке страны грязевой поток разрушил около десятка домов.

На месте ведутся поисково-спасательные работы, поскольку очевидцы сообщили, что в одном из зданий были люди. Военные переправляют местных жителей в безопасные места и оказывают помощь в укреплении жилищ. В округе действует режим ЧС.