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Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов

30 марта 2020 18:51
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Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов. Снег, ветер и отрицательная температура наблюдаются в России, Украине, Литве, Латвии и Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов-1

Ситуация на дорогах значительно ухудшилась. Резко возросло число ДТП. На Пакистан обрушились мощный шторм и град. Больше всего от удара стихии пострадали жители северо-восточной провинции Пенджаб.

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов-4

Выпал снег и в Японии. Он накрыл цветущие деревья сакуры и помешал местным жителям любоваться ими. К слову, снегопад в конце марта для этой страны – редкость. В последний раз такое случалось не меньше 10 лет назад.

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов-7

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов-9

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов-11

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов-13

# Погода # Фотофакт

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