Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов

Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов. Снег, ветер и отрицательная температура наблюдаются в России, Украине, Литве, Латвии и Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация на дорогах значительно ухудшилась. Резко возросло число ДТП. На Пакистан обрушились мощный шторм и град. Больше всего от удара стихии пострадали жители северо-восточной провинции Пенджаб.

Выпал снег и в Японии. Он накрыл цветущие деревья сакуры и помешал местным жителям любоваться ими. К слову, снегопад в конце марта для этой страны – редкость. В последний раз такое случалось не меньше 10 лет назад.