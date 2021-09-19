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ООН заявило, что человечество находится на краю экологической пропасти

19 сентября 2021 11:50
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ООН заявило, что человечество находится на краю экологической пропасти. Планета нагревается, несмотря на все усилия ряда стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пожаров, наводнений повсеместно увеличивается.

ООН заявило, что человечество находится на краю экологической пропасти-1

С нынешними планами сокращения выбросов потепление все равно будет катастрофическим, предупреждает ООН. Пандемия коронавируса, которая замедлила экономическую активность, по данным специалистов, не только не спасла, но даже не замедлила процессы изменения климата. Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает оставаться на рекордном уровне.

# Экология # Фотофакт

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