ООН собирает доказательства военных преступлений Израиля и Палестины, совершенных сторонами начиная с 7 октября, момента эскалации конфликта. Сегодня четвертый день противостояния. Обстрелы не прекращаются. Израиль направил дополнительную военную технику к границе с сектором Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате атак превысило полторы тысячи человек, свыше 7 тысяч ранены. Представительство России при Палестинской национальной администрации сообщило, что желание покинуть сектор Газа изъявили около 400 человек, среди которых есть и белорусы. Возможность эвакуации наших соотечественников рассматривают и в посольстве нашей страны в Израиле. Дипломаты продолжают оказывать помощь нашим гражданам, которые находятся на территории страны.