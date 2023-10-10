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ООН собирает доказательства военных преступлений Израиля и Палестины

10 октября 2023 14:18
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ООН собирает доказательства военных преступлений Израиля и Палестины, совершенных сторонами начиная с 7 октября, момента эскалации конфликта. Сегодня четвертый день противостояния. Обстрелы не прекращаются. Израиль направил дополнительную военную технику к границе с сектором Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН собирает доказательства военных преступлений Израиля и Палестины-1

Число погибших в результате атак превысило полторы тысячи человек, свыше 7 тысяч ранены. Представительство России при Палестинской национальной администрации сообщило, что желание покинуть сектор Газа изъявили около 400 человек, среди которых есть и белорусы. Возможность эвакуации наших соотечественников рассматривают и в посольстве нашей страны в Израиле. Дипломаты продолжают оказывать помощь нашим гражданам, которые находятся на территории страны.

# Международная политика # Фотофакт

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