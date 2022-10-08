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ООН: продуктовый кризис грозит развивающимся странам

08 октября 2022 15:02
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Мировые цены на продовольствие остаются близкими к историческим максимумам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ООН: продуктовый кризис грозит развивающимся странам-1

Новые данные опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Надвигающийся продуктовый кризис грозит развивающимся странам. Наибольшие опасения у экспертов по поводу мировых цен на удобрения.  

ООН: продуктовый кризис грозит развивающимся странам-4

Максимо Тореро, главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН:  
Что касается цен на удобрения, мы крайне обеспокоены, потому что они по-прежнему чрезвычайно высоки. А это значит, что все это влияет на их доступность для фермеров. Минимальное использование удобрений снижает урожаи.  

ООН: продуктовый кризис грозит развивающимся странам-7

Это может значительно повлиять на индекс цен, который постоянно отслеживает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Он включает динамику стоимости на международных рынках по пяти наиболее важным позициям: растительные масла, зерновые, мясо, молочные продукты и сахар.  

# Экономический кризис # Максимо Тореро # Фотофакт

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