ООН: продуктовый кризис грозит развивающимся странам

Мировые цены на продовольствие остаются близкими к историческим максимумам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые данные опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Надвигающийся продуктовый кризис грозит развивающимся странам. Наибольшие опасения у экспертов по поводу мировых цен на удобрения.

Максимо Тореро, главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН:

Что касается цен на удобрения, мы крайне обеспокоены, потому что они по-прежнему чрезвычайно высоки. А это значит, что все это влияет на их доступность для фермеров. Минимальное использование удобрений снижает урожаи.