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ООН призывает оказать крупную гуманитарную помощь Афганистану

11 января 2022 07:58
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ООН обратилась с крупнейшим за всю историю призывом оказать гуманитарную помощь. Речь идет почти о 4,5 миллиардах долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ООН призывает оказать крупную гуманитарную помощь Афганистану-1

Эти деньги, по мнению Организации, необходимы Афганистану, чтобы не допустить усугубления гуманитарного кризиса. В ООН заявили, что финансирование является важной временной мерой и от этих денег будет зависеть будущее страны и ее региона.  

# ООН # Фотофакт

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