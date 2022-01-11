ООН призывает оказать крупную гуманитарную помощь Афганистану

ООН обратилась с крупнейшим за всю историю призывом оказать гуманитарную помощь. Речь идет почти о 4,5 миллиардах долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти деньги, по мнению Организации, необходимы Афганистану, чтобы не допустить усугубления гуманитарного кризиса. В ООН заявили, что финансирование является важной временной мерой и от этих денег будет зависеть будущее страны и ее региона.