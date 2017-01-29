Новости США. ООН призвала Вашингтон сохранить программы по переселению беженцев. Заявление всемирной организации касается подписанного президентом США Дональдом Трампом указа.

Документ направлен на ужесточение миграционной политики и запрещает въезд в страну выходцам из семи государств с преимущественно мусульманским населением. Такое положение дел вызвало недовольства и массовые протесты в Соединенных Штатах. А федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка даже приостановил действие этого указа. Постановление основано на жалобе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.