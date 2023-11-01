ООН: около 500 иностранцев выехали из сектора Газа в Египет через КПП для беженцев

Около 500 иностранцев, по данным ООН, перебрались из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможность появилась впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке.
Около 500 иностранцев, по данным ООН, перебрались из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможность появилась впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке.
Люди могут пересечь границу в определенные часы. В оставшееся время помощь пострадавшим будут оказывать местные специалисты.
ЦАХАЛ начал размещать ракетные крейсеры в Красном море.