ООН назвала действия Израиля военными преступлениями

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани квалифицировала блокаду и бомбардировки Газы, ракетные обстрелы Израиля и захват заложников ХАМАС как военные преступления. Об этом пишет РИА Новости.

Она особо отметила, что 2,2 млн жителей Газы страдают от гуманитарной катастрофы, обусловленной коллективным возмездием, в том числе отключением воды и блокированием поставок продовольствия. Шамдасани также выразила опасения по поводу насильственного перемещения населения. Израиль начал блокировать сектор Газа после атаки ХАМАС. Единственный доступный маршрут для гуманитарных грузов – это пограничный переход Рафах.