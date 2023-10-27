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ООН назвала действия Израиля военными преступлениями

27 октября 2023 10:55
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Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани квалифицировала блокаду и бомбардировки Газы, ракетные обстрелы Израиля и захват заложников ХАМАС как военные преступления. Об этом пишет РИА Новости.

Она особо отметила, что 2,2 млн жителей Газы страдают от гуманитарной катастрофы, обусловленной коллективным возмездием, в том числе отключением воды и блокированием поставок продовольствия. Шамдасани также выразила опасения по поводу насильственного перемещения населения. Израиль начал блокировать сектор Газа после атаки ХАМАС. Единственный доступный маршрут для гуманитарных грузов – это пограничный переход Рафах.

# Международная политика

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