ООН: мировой туризм из-за пандемии может потерять более 3 трлн долларов

Новости мира. Из-за пандемии коронавируса мировой туризм может потерять более 3 триллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в докладе ООН.

В документе приводятся три варианта развития ситуации, когда карантинные меры длятся 4, 8 и 12 месяцев. При самом оптимистичном сценарии потери туристической отрасли составят более триллиона долларов.