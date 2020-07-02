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ООН: мировой туризм из-за пандемии может потерять более 3 трлн долларов

02 июля 2020 10:34
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Новости мира. Из-за пандемии коронавируса мировой туризм может потерять более 3 триллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в докладе ООН.

ООН: мировой туризм из-за пандемии может потерять более 3 трлн долларов-1

В документе приводятся три варианта развития ситуации, когда карантинные меры длятся 4, 8 и 12 месяцев. При самом оптимистичном сценарии потери туристической отрасли составят более триллиона долларов.

ООН: мировой туризм из-за пандемии может потерять более 3 трлн долларов-4

ООН: мировой туризм из-за пандемии может потерять более 3 трлн долларов-6

В результате введенных по всему миру ограничений зарубежные поездки были почти полностью приостановлены, а внутренние – значительно сокращены. Несмотря на то, что некоторые направления начали восстанавливаться, многие опасаются путешествовать или не могут себе этого позволить из-за экономического кризиса.

# Коронавирус # Фотофакт

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