Они готовили нападение с холодным оружием: ФСБ России задержала террористов

Новости Беларуси. ФСБ России задержала террористов-выходцев из Центральной Азии. Как стало известно, они готовили нападение с холодным оружием и самоподрыв в многолюдных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракты злоумышленники планировали устроить 1 сентября в Москве и области. Оба экстремиста – последователи «Исламского государства». Именно эта группировка взяла на себя ответственность за резню в Сургуте.

19 августа местный житель атаковал с ножом случайных прохожих. Ранил 8 человек. Самого нападавшего ликвидировали правоохранители.