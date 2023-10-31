По мнению издания Оnet, Запад не стремится к достижению победы Киева с начала украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Мнения американских элит по вопросу помощи Украине разделились. США ни разу не предлагали такого вооружения и в таких объемах, которые могли бы обеспечить поражение российской армии.

С начала июня Вооруженные силы Украины пытаются продвигаться по разным фронтам, используя части, обученные и оснащенные НАТО. Но, как отметил президент РФ Владимир Путин, добиться значительных успехов им, так и не удалось. В период проведения контрнаступления украинская армия лишилась более 90 тыс. военных убитыми и ранеными.

На этом фоне западные СМИ все чаще стали писать о том, что США и союзники по НАТО стали уставать от конфликта в Украине, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Сам президент Украины также выражает опасение, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке может переключить внимание мирового сообщество с украинского конфликта.