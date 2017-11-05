Она рисует, что чувствует: картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии

Новости Венгрии. Необычный аукцион прошел в Будапеште. С молотка ушли картины, писал которые слон! Зовут «мастера» Сандра, и ей уже 42 года.
Но к искусству ярких красок и чистых линий она приобщилась совсем недавно.
Новости Венгрии. Необычный аукцион прошел в Будапеште. С молотка ушли картины, писал которые слон! Зовут «мастера» Сандра, и ей уже 42 года.
Но к искусству ярких красок и чистых линий она приобщилась совсем недавно.
Флориан Рихтер, директор цирка:
Она рисует, что хочет. Конечно, она не изобразит целый дом или нечто подобное. Она рисует то, что ей нравится, что она чувствует. Я думаю, что у таких картин особенная ценность.
С помощью кисти Сандра создает абстракции, которые довольно неплохо ценятся. За 3 работы любители необычного искусства заплатили почти полтысячи долларов. Деньги передадут в заповедник слонов в Малайзии.