Он пережил две мировые войны. В Латвии закрылся последний рыбоконсервный завод

Новости Латвии. В Латвии закрыли последний рыбоконсервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из старейших предприятий начало работать в городе Лиепая еще в 1892 году. За более чем 120-летнюю историю оно пережило две мировые войны. Однако банкротство банка, кредитовавшего рыбоконсервный завод, подкосило работу предприятия.