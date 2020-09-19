Прямой эфир

Он пережил две мировые войны. В Латвии закрылся последний рыбоконсервный завод

19 сентября 2020 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. В Латвии закрыли последний рыбоконсервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из старейших предприятий начало работать в городе Лиепая еще в 1892 году. За более чем 120-летнюю историю оно пережило две мировые войны. Однако банкротство банка, кредитовавшего рыбоконсервный завод, подкосило работу предприятия.

Он пережил две мировые войны. В Латвии закрылся последний рыбоконсервный завод-1

Латвийские власти обещали оказать комбинату поддержку и возместить часть убытков. В связи с этим остановивший работу 1 июня завод должен был снова открыться в середине сентября. Однако существующие в Латвии механизмы помощи бизнесу не смогли спасти одно из старейших предприятий.

Аналитики отмечают, что ситуацию ухудшила пандемия коронавируса и последовавшие карантинные меры, которые привели к стагнации рынка.

# Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Париже мужчина без страховки пытался забраться на небоскрёб
19 сентября 2020 12:53

В Париже мужчина без страховки пытался забраться на небоскрёб

Нацпарк Таиланда начнёт посылать туристам оставленный ими мусор
19 сентября 2020 12:42

Нацпарк Таиланда начнёт посылать туристам оставленный ими мусор

У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,9
19 сентября 2020 12:32

У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,9