Он пережил две мировые войны. В Латвии закрылся последний рыбоконсервный завод

Новости Латвии. В Латвии закрыли последний рыбоконсервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из старейших предприятий начало работать в городе Лиепая еще в 1892 году. За более чем 120-летнюю историю оно пережило две мировые войны. Однако банкротство банка, кредитовавшего рыбоконсервный завод, подкосило работу предприятия.
Латвийские власти обещали оказать комбинату поддержку и возместить часть убытков. В связи с этим остановивший работу 1 июня завод должен был снова открыться в середине сентября. Однако существующие в Латвии механизмы помощи бизнесу не смогли спасти одно из старейших предприятий.
Аналитики отмечают, что ситуацию ухудшила пандемия коронавируса и последовавшие карантинные меры, которые привели к стагнации рынка.