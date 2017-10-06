Он изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС: стала известна вероятная причина аварии во Владимирской области

Новости России. Уголовное дело возбуждено в России по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде. Авария случилась во Владимирской области минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкнулись пассажирский автобус с казахстанскими номерами и поезд сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Погибли около 20 человек. Пятеро пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в реанимации. Среди них – двое детей. Все эти пассажиры автобуса – граждане Узбекистана. В поезде пострадавших нет.