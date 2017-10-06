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Он изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС: стала известна вероятная причина аварии во Владимирской области

06 октября 2017 12:45
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Новости России. Уголовное дело возбуждено в России по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде. Авария случилась во Владимирской области минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС: стала известна вероятная причина аварии во Владимирской области-1

Столкнулись пассажирский автобус с казахстанскими номерами и поезд сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Погибли около 20 человек. Пятеро пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в реанимации. Среди них – двое детей. Все эти пассажиры автобуса – граждане Узбекистана. В поезде пострадавших нет.

Он изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС: стала известна вероятная причина аварии во Владимирской области-3

По предварительной версии, виновник аварии – водитель автобуса, гражданин Казахстана. Он изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС. Транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров. На переезд мужчина въехал, несмотря на запрещающий сигнал железнодорожного светофора.

# Фотофакт # Авария в России

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