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Омикрон-штамм выявили уже в 110 странах. Что известно про эффективность вакцин?

26 декабря 2021 11:45
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И к теме, которая уже больше двух лет не покидает информационные ленты. COVID-19 по-прежнему в топе обсуждений. Самый волнующий вопрос сейчас – «омикрон». Новый штамм выявили уже в 110 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Омикрон-штамм выявили уже в 110 странах. Что известно про эффективность вакцин?-1

Как заявили в ВОЗ, он распространяется намного быстрее «дельты», однако может оказаться менее тяжелым. Кроме того, все еще неизвестно, все ли вакцины защищают от нового варианта коронавируса.  

# Коронавирус # Фотофакт

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