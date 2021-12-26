Омикрон-штамм выявили уже в 110 странах. Что известно про эффективность вакцин?

И к теме, которая уже больше двух лет не покидает информационные ленты. COVID-19 по-прежнему в топе обсуждений. Самый волнующий вопрос сейчас – «омикрон». Новый штамм выявили уже в 110 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И к теме, которая уже больше двух лет не покидает информационные ленты. COVID-19 по-прежнему в топе обсуждений. Самый волнующий вопрос сейчас – «омикрон». Новый штамм выявили уже в 110 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявили в ВОЗ, он распространяется намного быстрее «дельты», однако может оказаться менее тяжелым. Кроме того, все еще неизвестно, все ли вакцины защищают от нового варианта коронавируса.