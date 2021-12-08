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«Омикрон» боится вакцин. ВОЗ сделало заявление по новому штамму коронавируса

08 декабря 2021 20:56
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«Омикрон» боится вакцин. С таким заявлением выступили в ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отсюда необходимость подстегнуть прививочные кампании, в том числе за счет дополнительных доз.  

«Омикрон» боится вакцин. ВОЗ сделало заявление по новому штамму коронавируса-1

Омикрон-штамм коронавируса уже обнаружен в 57 странах. Эксперты считают, что заражаться им могут уже переболевшие. В связи с этим актуальным остается вопрос о введенных ограничениях и мерах предосторожности. Например, в Австрии для непривитых продолжится локдаун, а испанские власти одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет.  

# Коронавирус # Фотофакт

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