«Омикрон» боится вакцин. ВОЗ сделало заявление по новому штамму коронавируса

«Омикрон» боится вакцин. С таким заявлением выступили в ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отсюда необходимость подстегнуть прививочные кампании, в том числе за счет дополнительных доз.

Омикрон-штамм коронавируса уже обнаружен в 57 странах. Эксперты считают, что заражаться им могут уже переболевшие. В связи с этим актуальным остается вопрос о введенных ограничениях и мерах предосторожности. Например, в Австрии для непривитых продолжится локдаун, а испанские власти одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет.