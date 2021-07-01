Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей из-за роста заражений коронавирусом в стране

Новости Японии. Три недели остается до начала Олимпийских игр в Токио. Однако крупнейшие спортивные соревнования могут и вовсе пройти без зрителей. Причиной тому рекордный за месяц прирост заражений COVID-19 в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшие сутки зафиксировано 714 новых случаев инфицирования. И это притом, что общее количество заболевших в Японии более 800 тысяч. На данный момент власти Токио усилили меры против распространения COVID-19. Ограничено время работы ресторанов, баров и развлекательных заведений, а также продажа алкоголя в таких местах.