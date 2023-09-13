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Олаф Шольц об экономическом кризисе Германии: страна слишком сильно зависит от экспорта

13 сентября 2023 20:45
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Новости Германии. Кризис переживает строительная отрасль Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олаф Шольц об экономическом кризисе Германии: страна слишком сильно зависит от экспорта-1

О коллапсе предупредил глава немецкой конфедерации квалифицированных ремесел. Йорг Диттрих отметил, что многие из проектов попросту заморожены из-за нехватки средств. При этом финансирование будущих проектов также сократилось. Проблемы в экономике страны ранее констатировал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Германия слишком сильно зависит от экспорта.

# Кризис в ЕС # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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