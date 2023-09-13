Олаф Шольц об экономическом кризисе Германии: страна слишком сильно зависит от экспорта

О коллапсе предупредил глава немецкой конфедерации квалифицированных ремесел. Йорг Диттрих отметил, что многие из проектов попросту заморожены из-за нехватки средств. При этом финансирование будущих проектов также сократилось. Проблемы в экономике страны ранее констатировал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Германия слишком сильно зависит от экспорта.