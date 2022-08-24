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Олаф Шольц: Германия продолжит поставлять Украине вооружение в больших объёмах

24 августа 2022 20:04
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Германия продолжит поставлять Украине вооружение в больших объемах. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олаф Шольц: Германия продолжит поставлять Украине вооружение в больших объёмах-1

В День независимости Украины политик записал видеообращение, в котором пообещал не бросать украинский народ и продолжить регулярные поставки оружия. «От самоходной гаубицы до зенитной системы, месяц за месяцем», – цитируют Шольца. Он также подчеркнул связь Украины с ЕС и заверил в непременной поддержке со стороны стран – участниц сообщества, завершив свою речь темой дружбы. В конце своей речи канцлер Германии анонсировал проведение Международной конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в октябре.

# Международная политика # Олаф Шольц # Фотофакт

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