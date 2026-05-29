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Около тысячи спасателей брошены на борьбу с лесным пожаром под Варшавой

29 мая 2026 08:17
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Около тысячи спасателей и более 200 единиц техники брошены на борьбу с лесным пожаром под Варшавой. Огонь уже уничтожил около 300 гектаров зеленых насаждений и продолжает стремительно распространяться из-за сильного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Около тысячи спасателей брошены на борьбу с лесным пожаром под Варшавой-2

На помощь местным спасателям прибыли подразделения из соседний воеводств. Также задействованы военные и полиция. Перекрыты несколько шоссе, экстренно эвакуированы жители двух деревень. Информации о жертвах и пострадавших нет. Власти призвали людей экономить воду, чтобы ее могли использовать пожарные. Для борьбы со стихией организован оперативный штаб. Устанавливается причина пожара. Власти не исключают версию умышленного поджога.

# Новости Польши

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