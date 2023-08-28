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Около тысячи человек эвакуированы на востоке Китая

28 августа 2023 10:37
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Новости Китая. Около тысячи человек эвакуированы из-за наводнений и оползней на востоке Китая. Из-за непрекращающихся несколько дней сильных ливней затопленными оказались несколько населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи человек эвакуированы на востоке Китая-1

Местами уровень воды за короткое время там поднялся более чем на метр, люди оказались заблокированными в своих домах. В нескольких городах в восточных провинциях из-за стихии объявлен высший уровень опасности.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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