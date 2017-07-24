Около полутысячи домов в Японии оказались под водой из-за вышедших из берегов рек

Новости Беларуси. Большая вода накрыла северную часть Японии. В префектуре Акита из-за сильных ливней затоплено около полутысячи домов. Из берегов вышли реки, осадки привели к многочисленным оползням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых муниципалитетах пострадала инфраструктура, нарушено транспортное сообщение. О возможных жертвах наводнений пока не сообщается. Из зоны бедствия эвакуируют более 20 тысяч человек.