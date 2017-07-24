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Около полутысячи домов в Японии оказались под водой из-за вышедших из берегов рек

24 июля 2017 07:18
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Новости Беларуси. Большая вода накрыла северную часть Японии. В префектуре Акита из-за сильных ливней затоплено около полутысячи домов. Из берегов вышли реки, осадки привели к многочисленным оползням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около полутысячи домов в Японии оказались под водой из-за вышедших из берегов рек-1

В некоторых муниципалитетах пострадала инфраструктура, нарушено транспортное сообщение. О возможных жертвах наводнений пока не сообщается. Из зоны бедствия эвакуируют более 20 тысяч человек.

# Наводнение

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