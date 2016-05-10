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Около Мюнхена неизвестный, выкрикивая исламские лозунги, напал с ножом на прохожих: 1 человек погиб

10 мая 2016 10:15
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Новости Германии. В пригороде Мюнхена неизвестный устроил кровавую резню. Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Опасные ранения получили пять человек. Одного из пострадавших медикам спасти не удалось.

Инцидент произошел около 5 часов утра на железнодорожной станции Графинг. Подозреваемый задержан, его личность на данный момент устанавливается. Мотивы преступника пока не известны. По свидетельствам очевидцев, во время нападения мужчина выкрикивал религиозные исламистские лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Нападение

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