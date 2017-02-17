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Около двух километров береговой линии Коста-Рики покрылось погибшими сардинами

17 февраля 2017 10:13
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Новости Беларуси. На берега Коста-Рики выбросило тысячи мертвых рыб. Около двух километров береговой линии покрыто погибшими сардинами. Местные жители шокированы: такого не случалось уже несколько лет.

Чтобы выяснить причину происшествия, сотрудники береговой охраны произвели забор морской воды и отправили ее на экспертизу. В течение восьми дней специалисты смогут дать точный ответ об источнике проблемы. Пока же, чтобы люди не собирали мертвую рыбу, на берегу дежурят полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Человек и животные

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