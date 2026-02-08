Около 8% сотрудников в Великобритании потеряли работу из-за внедрения ИИ

Волна искусственного интеллекта накрывает британский рынок труда. Так, за последний год каждому двенадцатому сотруднику в ключевых отраслях уже пришлось уступить место алгоритмам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесу машины оказались выгоднее людей, ведь производительность компаний взлетела на рекордные 11,5 %. Особенно сильно сокращения ударили по молодым специалистам. В результате уровень безработицы в стране бьет четырехлетние рекорды.

Давление на компании усиливает и жесткая налоговая политика. Из-за роста нагрузки, деньги, которые могли пойти на новый филиал и десяток рабочих мест, теперь уходят лишь на выживание. Эксперты уверены, что если правительство не успеет создать систему поддержки и переподготовки, то за прогресс придется платить миллионам британцев.