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Около 8% сотрудников в Великобритании потеряли работу из-за внедрения ИИ

08 февраля 2026 10:46
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Волна искусственного интеллекта накрывает британский рынок труда. Так, за последний год каждому двенадцатому сотруднику в ключевых отраслях уже пришлось уступить место алгоритмам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 8% сотрудников в Великобритании потеряли работу из-за внедрения ИИ-2

Бизнесу машины оказались выгоднее людей, ведь производительность компаний взлетела на рекордные 11,5 %. Особенно сильно сокращения ударили по молодым специалистам. В результате уровень безработицы в стране бьет четырехлетние рекорды.

Давление на компании усиливает и жесткая налоговая политика. Из-за роста нагрузки, деньги, которые могли пойти на новый филиал и десяток рабочих мест, теперь уходят лишь на выживание. Эксперты уверены, что если правительство не успеет создать систему поддержки и переподготовки, то за прогресс придется платить миллионам британцев.

# Великобритания

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