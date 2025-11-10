Около 750 человек пострадали из-за торнадо в Бразилии

Мощный торнадо пронесся по югу Бразилии, вызвав сильные разрушения в городе Рио-Бониту-ду-Игуасу в штате Парана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На опубликованных кадрах видно, что от зданий мало что осталось. По информации источников, скорость ветра в некоторых местах превышала 250 километров в час. Власти сообщают, что торнадо затронул примерно 90 % жилых и коммерческих зданий в муниципалитете. В мэрии города заявили: маловероятно, что хоть одно здание уцелело.

Фернандо Шуниг, координатор гражданской обороны штата Парана:

Сегодня наша главная цель – начать уборку города, убрать мусор и особенно оценить ущерб и потери, чтобы мы могли быстро предоставить финансовые ресурсы людям, владельцам бизнеса и, в конечном счете, восстановить нормальную жизнь в муниципалитете.

По последним данным службы гражданской обороны, пострадавших – 750. До природного катаклизма население города составляло около 14 тысяч человек. В штате объявлено чрезвычайное положение. По прогнозу синоптиков, циклон будет двигаться по морю, затронет также побережье Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту.