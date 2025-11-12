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Около 70% литовцев недовольны правительством – опрос

12 ноября 2025 06:02
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Новое правительство Литвы едва приступило к работе, а его деятельность уже вызвала массовое недовольство граждан. Об этом говорят результаты соцопроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 70% литовцев недовольны правительством – опрос-2

Большинство респондентов – почти 70 % – сказали, что ни премьер, ни ее министры не способны решать поставленные перед ними задачи и справиться с нарастающими социально-экономическими проблемами. Сторонников правительства – лишь чуть более 20 %. Напомним, новый кабинет министров в Литве официально начал свою работу 25 сентября.

# Опрос # Социологический опрос

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