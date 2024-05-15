Около 70 человек погибли при наводнениях в Индонезии

Около 70 человек стали жертвами масштабных наводнений на западе Индонезии. Еще 22 считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди вызвали многочисленные оползни, которые разрушили и повредили сотни домов в четырех округах. Под толстым слоем грязи оказались десятки километров дорог, повалены линии электропередачи, возникли перебои со связью и чистой водой. В зону бедствия власти бросили тяжелую технику и аварийные бригады, которые занимаются разборами завалов. Однако их катастрофически не хватает. На помощь пришли волонтеры и местные жители. Сейчас рассматривается вопрос о массовой эвакуации людей из пострадавших районов.