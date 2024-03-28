Около 7 млн британцев испытывают финансовые трудности

Британцы, по воле которых страна в свое время вышла из Евросоюза, также переживают тяжелые времена. По данным благотворительных организаций, финансовые проблемы сейчас испытывают около 7 миллионов жителей Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это рекордный показатель. Рост стоимости жизни загоняет семьи в долги. С начала года 13 % взрослых пропустили три или более платежей по кредитам или счетам. За первые два месяца 2024-го количество просьб о помощи выросло на 20 % по сравнению с тем же периодом 2023 года. В феврале уже более 10 тысяч человек объявили себя неплатежеспособными, что на 23 % больше, чем за тот же месяц прошлого года.