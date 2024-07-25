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Около 6 человек погибли при взрыве на крупнейшем заводе по производству текилы в Мексике

25 июля 2024 08:52
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По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве и пожаре на крупнейшем заводе по производству текилы в Мексике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 6 человек погибли при взрыве на крупнейшем заводе по производству текилы в Мексике-1

Еще двое получили ранения. В ликвидации последствий принимали участие более 40 пожарных расчетов. Чтобы потушить пламя, им понадобилось несколько часов. В целях безопасности были эвакуированы жители ближайших кварталов. Причины ЧП выясняются.

# ЧП

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