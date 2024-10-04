Около 45 судов стоят в очереди на атлантическом побережье США – работники гаваней бастуют

По меньшей мере 45 судов с грузовыми контейнерами стоят в очереди у портов Атлантического побережья США. Работники гаваней – со вторника бастуют, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам специалистов, простой может привести к дефициту в Штатах импортных товаров различных категорий – от продуктов питания до запчастей для автомобилей. Альтернативой может стать отправка грузов в порты на тихоокеанском побережье через Панамский канал, однако такой вариант предполагает значительное увеличение маршрута и рост расходов.