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Около 45 судов стоят в очереди на атлантическом побережье США – работники гаваней бастуют

04 октября 2024 06:45
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По меньшей мере 45 судов с грузовыми контейнерами стоят в очереди у портов Атлантического побережья США. Работники гаваней – со вторника бастуют, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 45 судов стоят в очереди на атлантическом побережье США – работники гаваней бастуют-2

По оценкам специалистов, простой может привести к дефициту в Штатах импортных товаров различных категорий – от продуктов питания до запчастей для автомобилей. Альтернативой может стать отправка грузов в порты на тихоокеанском побережье через Панамский канал, однако такой вариант предполагает значительное увеличение маршрута и рост расходов.

# Акции протеста

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