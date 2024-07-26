Прямой эфир

Около 300 протестующих собрались на площади Республики в Париже против Олимпиады

26 июля 2024 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около 300 протестующих собрались на площади Республики в Париже, чтобы провести демонстрацию против Олимпийских игр накануне церемонии их открытия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 300 протестующих собрались на площади Республики в Париже против Олимпиады-1

Акцию организовала коалиция из более чем 80 экологических и социальных групп. Протестующие осудили повышение цен на проезд в общественном транспорте, воздействие на экологию, обращение с бездомными и тот факт, что Израилю разрешено участвовать в Играх. Во время митинга через дорогу собралось еще около полусотни протестующих против антисемитизма, и обе группы скандировали лозунги друг против друга.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Польша хочет высылать живущих в ЕС украинцев на фронт
26 июля 2024 07:17

Польша хочет высылать живущих в ЕС украинцев на фронт

Демократическая партия США планирует определить кандидата в президенты до партийного съезда
26 июля 2024 07:13

Демократическая партия США планирует определить кандидата в президенты до партийного съезда

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 25 тысяч человек
26 июля 2024 07:03

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 25 тысяч человек