Около 300 протестующих собрались на площади Республики в Париже против Олимпиады

Около 300 протестующих собрались на площади Республики в Париже, чтобы провести демонстрацию против Олимпийских игр накануне церемонии их открытия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцию организовала коалиция из более чем 80 экологических и социальных групп. Протестующие осудили повышение цен на проезд в общественном транспорте, воздействие на экологию, обращение с бездомными и тот факт, что Израилю разрешено участвовать в Играх. Во время митинга через дорогу собралось еще около полусотни протестующих против антисемитизма, и обе группы скандировали лозунги друг против друга.