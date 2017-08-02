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Около 30 тысяч человек остаются без электричества в Польше в результате ураганов и поваленных деревьев

02 августа 2017 13:01
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Новости Польши. После ураганов в Польше около 30 тысяч потребителей остаются без электроэнергии. Непогода обрушилась на регионы минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 30 тысяч человек остаются без электричества в Польше в результате ураганов и поваленных деревьев-1

В основном сбои произошли из-за поваленных деревьев, которые оборвали линии электропередачи. Специалисты устраняют последствия разгула стихии: восстанавливают ЛЭП, очищают дороги и откачивают из затопленных помещений воду. По данным синоптиков, грозовой фронт движется к югу страны. Там ожидаются сильные дожди, град и ветер с порывами до 80 км/ч.

# Ураганы

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