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Около 200 тысяч живых цветов для всех желающих: сезон тюльпанов начался в Голландии

23 января 2017 13:01
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Новости Нидерландов. Новый сезон тюльпанов начался в Голландии. Чтобы отметить это событие, в самый центр Амстердама, на площадь Дам, привезли порядка 200 тысяч живых цветов и раздали их всем желающим.

О начале шоу сообщил циферблат часов, которые отсчитывали время. Ровно в 13.00 все желающие смогли попасть за ограду к ароматному разноцветному ковру из тюльпанов. Туристы со всего мира съехались на праздник. Несмотря на достаточно холодную погоду, каждый присутствующий почувствовал приближение весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Растения и цветы

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