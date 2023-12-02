Около 200 человек погибли с момента прекращения перемирия на Ближнем Востоке
Сектор Газа – самое опасное в мире место для детей. Это в своем заявлении отметила глава ЮНИСЕФ. За время конфликта на Ближнем Востоке, который продолжается уже почти 50 дней, погибли более 5 300 несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В это число не входят дети, которые считаются пропавшими без вести. Более того, Кэтрин Рассел уверена, что ситуация в зоне боевых действий продолжит усугубляться в преддверии зимы.
С момента прекращения перемирия в секторе Газа прошло больше суток. Только за этот промежуток времени жертвами обстрелов обеих сторон стали около 200 человек. Ожесточенные бои идут в том числе в южной части анклава, куда ранее переместились тысячи палестинцев. Только за сутки армия Израиля поразила 400 объектов движения ХАМАС.