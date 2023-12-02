Прямой эфир

Около 200 человек погибли с момента прекращения перемирия на Ближнем Востоке

02 декабря 2023 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сектор Газа – самое опасное в мире место для детей. Это в своем заявлении отметила глава ЮНИСЕФ. За время конфликта на Ближнем Востоке, который продолжается уже почти 50 дней, погибли более 5 300 несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 200 человек погибли с момента прекращения перемирия на Ближнем Востоке-1

В это число не входят дети, которые считаются пропавшими без вести. Более того, Кэтрин Рассел уверена, что ситуация в зоне боевых действий продолжит усугубляться в преддверии зимы. 

Около 200 человек погибли с момента прекращения перемирия на Ближнем Востоке-4

С момента прекращения перемирия в секторе Газа прошло больше суток. Только за этот промежуток времени жертвами обстрелов обеих сторон стали около 200 человек. Ожесточенные бои идут в том числе в южной части анклава, куда ранее переместились тысячи палестинцев. Только за сутки армия Израиля поразила 400 объектов движения ХАМАС.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минэкономики Литвы предлагает продавать продукты ещё 45 дней после истечения срока годности
01 декабря 2023 20:01

Минэкономики Литвы предлагает продавать продукты ещё 45 дней после истечения срока годности

В Италии извергается вулкан Этна
01 декабря 2023 20:01

В Италии извергается вулкан Этна

В Германии задержали двух молодых людей по подозрению в планировании теракта
01 декабря 2023 20:01

В Германии задержали двух молодых людей по подозрению в планировании теракта