Около 20 государств хотят вступить в БРИКС. Почему мир против коллективного Запада?

Мир больше не хочет идти на поводу коллективного Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве альтернативы американскому доминированию многие страны рассматривают БРИКС. К межгосударственному союзу уже сейчас хотят присоединиться почти 20 государств. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Среди претендентов Египет, ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия, Мексика, Индонезия и другие страны. В первую очередь это говорит о возрастающей роли БРИКС на международной арене. К тому же планомерное выстраивание сотрудничества между государствами на равных куда более привлекательная перспектива, чем необходимость подчиняться сильнейшему.