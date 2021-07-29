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Около 192 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии

29 июля 2021 06:28
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Миллионы смертей в Индии, 50 миллионов заражений в Европе. В Киеве зафиксирована первая смерть от дельта-штамма коронавируса. Речь идет о мутации, впервые обнаруженной в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 192 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии-1

Число заразившихся коронавирусом на планете с начала пандемии составляет 192 миллиона человек. От вируса, по официальным подсчетам, скончались более 4 миллионов 115 тысяч человек. Число сделанных прививок – почти 3,7 миллиарда, полностью вакцинированы более миллиарда жителей Земли.

# Коронавирус # Фотофакт

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