Около 192 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии

Миллионы смертей в Индии, 50 миллионов заражений в Европе. В Киеве зафиксирована первая смерть от дельта-штамма коронавируса. Речь идет о мутации, впервые обнаруженной в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число заразившихся коронавирусом на планете с начала пандемии составляет 192 миллиона человек. От вируса, по официальным подсчетам, скончались более 4 миллионов 115 тысяч человек. Число сделанных прививок – почти 3,7 миллиарда, полностью вакцинированы более миллиарда жителей Земли.