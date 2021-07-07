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Около 140 тысяч жителей должны покинуть свои дома из-за оползней в Японии

07 июля 2021 09:26
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Новости Японии. Массовая эвакуация объявлена в Японии. Из-за угрозы схождения оползней в префектуре Симанэ свои дома должны покинуть около 140 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 140 тысяч жителей должны покинуть свои дома из-за оползней в Японии-1

На регион обрушились сильнейшие дожди.

Около 140 тысяч жителей должны покинуть свои дома из-за оползней в Японии-4

Повод для волнения действительно весомый. 3 и 4 июля сход оползня в центральной части страны стал причиной гибели как минимум пяти человек. Более 20 жителей все еще числятся пропавшими без вести.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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