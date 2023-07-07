Прямой эфир

Около 1000 солдат и 200 единиц техники. Польша начала переброску войск к границам Беларуси

07 июля 2023 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Быть начеку вынуждает время. Усилиями коллективного Запада ситуация у белорусских границ остается напряженной. Сегодня, 7 июля, стало известно, что Польша начала переброску войск к нашим рубежам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 1000 солдат и 200 единиц техники. Польша начала переброску войск к границам Беларуси-1

В ближайшие дни около тысячи солдат и почти 200 единиц техники переместятся на восток польского государства. Такую информацию в социальной сети разместила пресс-служба 12-й механизированной бригады. Вместе с тем повышать боеготовность продолжает и НАТО. Генсек Альянса заявил, что развернет в Европе 300 тысяч военных. Свое решение Столтенберг озвучил за несколько дней до саммита в Вильнюсе.

Ожидается, что на этой встрече будет утвержден многолетний пакет поддержки Украины, что приблизит ее к блоку. Хотя поставки оружия Киеву и так не прекращаются, хотя иногда замедляются и уменьшаются из-за возникшего дефицита. В связи с этим страны ЕС договорились увеличить выпуск боеприпасов. На эти цели готовы выделить полмиллиарда евро. Причиной для экстренного принятия соглашения послужили трудности с отправкой снарядов и ракет Украине. В случае необходимости их закупят у других государств, не входящих в ЕС.

# Международная политика # Йенс Столтенберг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции борются с инфляцией – первым делом повысили процентную ставку
07 июля 2023 17:20

В Турции борются с инфляцией – первым делом повысили процентную ставку

Омск прозвали Атлантидой – город подтопило после сильного ливня
07 июля 2023 17:20

Омск прозвали Атлантидой – город подтопило после сильного ливня

Мэр Кличко готовит киевлян к «национальному сопротивлению»
07 июля 2023 15:18

Мэр Кличко готовит киевлян к «национальному сопротивлению»