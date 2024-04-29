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Около 100 человек погибли в результате наводнения в Кении

29 апреля 2024 19:33
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Наводнения унесли жизни почти 100 жителей Кении. Больше всего жертв в столичном Найроби, сообщили в полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидировать последствия удара стихии придется по всей стране. Сейчас в Кении перекрыта значительная часть автомагистралей. Железные дороги объявили о приостановке движения пригородных поездов. Затоплены жилые кварталы. Свои дома оставили уже свыше 130 тысяч человек. Власти и экстренные службы пытаются оказать помощь, но вернуться к привычному облику страна сможет еще не скоро.

Около 100 человек погибли в результате наводнения в Кении-1

С восьми утра шел дождь. Со временем последствия наводнений стали такими, что дом стал просто непригоден для проживания. Поэтому нам пришлось эвакуироваться.

Около 100 человек погибли в результате наводнения в Кении-4

Пострадали из-за дождей не только жилые дома, но и инфраструктура. В частности, повреждены более 100 школ, в некоторых из них обрушились стены. При этом синоптики не прогнозируют улучшение ситуации. Ожидается увеличение осадков.

# Природные катаклизмы

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