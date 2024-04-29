Около 100 человек погибли в результате наводнения в Кении

Наводнения унесли жизни почти 100 жителей Кении. Больше всего жертв в столичном Найроби, сообщили в полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидировать последствия удара стихии придется по всей стране. Сейчас в Кении перекрыта значительная часть автомагистралей. Железные дороги объявили о приостановке движения пригородных поездов. Затоплены жилые кварталы. Свои дома оставили уже свыше 130 тысяч человек. Власти и экстренные службы пытаются оказать помощь, но вернуться к привычному облику страна сможет еще не скоро.