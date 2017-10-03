Около 10 тысяч жителей Берлина эвакуировали из-за бомбы Второй мировой войны

Новости Германии. Около 10 тысяч жителей Берлина были вынуждены эвакуироваться из-за обнаруженной бомбы. Авиаснаряд времен Второй мировой нашли у станции метро, где велись строительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские и пожарные выяснили – снаряд весит около 250 килограммов, и вывезти его для уничтожения не представляется возможным. Саперные работы велись до полуночи. В связи с этим станции метро были временно закрыты, на данный момент снаряд обезврежен.

Напомним, в конце августа, британская авиабомба стала причиной масштабной эвакуации во Франкфурте-на-Майне. Тогда свои жилища были вынуждены покинуть 60 тысяч человек.