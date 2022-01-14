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Оказались под завалами. В Японии 4 человека погибли из-за сильных снегопадов

14 января 2022 10:13
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Новости Японии. Мощные снегопады на севере Японии убили четырех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти все погибшие оказались под завалами.

Оказались под завалами. В Японии 4 человека погибли из-за сильных снегопадов-1

Стихия ударила по острову Хоккайдо, парализовав его жизнь и отрезав от внешнего мира. Там отменили практически все авиарейсы. В аэропортах застряли несколько сотен человек. Снег завалил и железнодорожные пути, из-за чего встали все поезда.

Оказались под завалами. В Японии 4 человека погибли из-за сильных снегопадов-4

Власти обратились к жителям с просьбой не пользоваться своим транспортом и отказаться от дальних поездок, поскольку большинство дорог просто похоронено под сугробами. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся и 14 января.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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