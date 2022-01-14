Оказались под завалами. В Японии 4 человека погибли из-за сильных снегопадов

Новости Японии. Мощные снегопады на севере Японии убили четырех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти все погибшие оказались под завалами.

Стихия ударила по острову Хоккайдо, парализовав его жизнь и отрезав от внешнего мира. Там отменили практически все авиарейсы. В аэропортах застряли несколько сотен человек. Снег завалил и железнодорожные пути, из-за чего встали все поезда.