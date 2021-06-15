Охватывает около половины населения планеты. Шанхайской организации сотрудничества исполняется 20 лет

Самой обширной и самой густонаселенной, всеобъемлющей региональной организации в мире 15 июня исполняется 20 лет. Охватывая около половины населения планеты, Шанхайская организация сотрудничества объединяет восемь государств-членов, четыре государства-наблюдателя и шесть государств-партнеров по диалогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.