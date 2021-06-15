Охватывает около половины населения планеты. Шанхайской организации сотрудничества исполняется 20 лет
Самой обширной и самой густонаселенной, всеобъемлющей региональной организации в мире 15 июня исполняется 20 лет. Охватывая около половины населения планеты, Шанхайская организация сотрудничества объединяет восемь государств-членов, четыре государства-наблюдателя и шесть государств-партнеров по диалогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Беларуси статус наблюдателя. Глава нашего государства, участвуя в заседаниях Совета ШОС, выдвинул ряд инициатив по развитию Шанхайской организации сотрудничества. Это обеспечение продовольственной безопасности, развитие IT-экосистем, укрепление ядерной безопасности и мирного использования атома.
За два десятилетия ШОС добилась впечатляющих успехов в торгово-экономическом сотрудничестве с очень широкими дальнейшими перспективами. В настоящее время общий экономический объем ШОС приближается к 20 трлн долларов США.