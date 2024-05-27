Полковник охраны президента Украины Владимира Зеленского, которого подозревают в покушении на жизнь президента, в начале СВО предложил сдать оружие, ссылаясь на то, что они не военнослужащие и им мало платят. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление было воспринято как эмоциональная реакция на начало боевых действий. В мае СБУ сообщила, что задержала двух полковников, которые якобы занимались подготовкой покушения на Зеленского, в том числе слежкой за ним и другими высшими должностными лицами.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался прокомментировать эти обвинения, усомнившись в их правдивости.