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Охрана Зеленского хотела сдаться при заходе армии РФ в Киев

27 мая 2024 09:44
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Полковник охраны президента Украины Владимира Зеленского, которого подозревают в покушении на жизнь президента, в начале СВО предложил сдать оружие, ссылаясь на то, что они не военнослужащие и им мало платят. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление было воспринято как эмоциональная реакция на начало боевых действий. В мае СБУ сообщила, что задержала двух полковников, которые якобы занимались подготовкой покушения на Зеленского, в том числе слежкой за ним и другими высшими должностными лицами.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался прокомментировать эти обвинения, усомнившись в их правдивости.

# Международная политика

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