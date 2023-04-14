Прямой эфир

Охотник из Ливана разводит оленей, чтобы однажды выпустить некоторых животных на волю

14 апреля 2023 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На этой ферме в Ливане охотник Фуад Нассиф вернул диких животных на землю площадью один миллион квадратных метров. Этого вполне достаточно для 300 оленей. Первых особей завезли сюда из-за границы еще в 2000 году. Все это ради того, чтобы однажды выпустить некоторых животных на волю.

Охотник из Ливана разводит оленей, чтобы однажды выпустить некоторых животных на волю-1

Фуад Насиф, охотник:
Нет ничего прекраснее оленя в природе... У оленей много преимуществ, поэтому они оберегают их и позволяют размножаться по всему миру.

Пять детенышей драконов Комодо родились в зоопарке на юге Испании – подробности здесь.

Охотник из Ливана разводит оленей, чтобы однажды выпустить некоторых животных на волю-4

Пока же олени шести разных видов бродят по охраняемой территории, где рабочие ежедневно кормят их. На это уходит полтонны кукурузы. Когда животные слышат гудок грузовика, они собираются, чтобы последовать за ним ради вкусного обеда.

# Реклама # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Моравецкий: украинский конфликт может продолжаться еще несколько лет
14 апреля 2023 11:42

Моравецкий: украинский конфликт может продолжаться еще несколько лет

Циклон «Ильза» принёс в Австралию сильнейший шторм за последние 10 лет
14 апреля 2023 11:40

Циклон «Ильза» принёс в Австралию сильнейший шторм за последние 10 лет

Латыши стали чаще покупать одежду в секонд-хендах
14 апреля 2023 11:37

Латыши стали чаще покупать одежду в секонд-хендах