Охотник из Ливана разводит оленей, чтобы однажды выпустить некоторых животных на волю

На этой ферме в Ливане охотник Фуад Нассиф вернул диких животных на землю площадью один миллион квадратных метров. Этого вполне достаточно для 300 оленей. Первых особей завезли сюда из-за границы еще в 2000 году. Все это ради того, чтобы однажды выпустить некоторых животных на волю.

Фуад Насиф, охотник:

Нет ничего прекраснее оленя в природе... У оленей много преимуществ, поэтому они оберегают их и позволяют размножаться по всему миру. Пять детенышей драконов Комодо родились в зоопарке на юге Испании – подробности здесь.