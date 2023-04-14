Охотник из Ливана разводит оленей, чтобы однажды выпустить некоторых животных на волю
На этой ферме в Ливане охотник Фуад Нассиф вернул диких животных на землю площадью один миллион квадратных метров. Этого вполне достаточно для 300 оленей. Первых особей завезли сюда из-за границы еще в 2000 году. Все это ради того, чтобы однажды выпустить некоторых животных на волю.
Фуад Насиф, охотник:
Нет ничего прекраснее оленя в природе... У оленей много преимуществ, поэтому они оберегают их и позволяют размножаться по всему миру.
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Пока же олени шести разных видов бродят по охраняемой территории, где рабочие ежедневно кормят их. На это уходит полтонны кукурузы. Когда животные слышат гудок грузовика, они собираются, чтобы последовать за ним ради вкусного обеда.